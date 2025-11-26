Безработный итальянец нарядился умершей мамой ради ее пенсии

Tекст: Мария Иванова

Безработный медбрат из Мантуи пытался скрыть смерть своей 82-летней матери, передает Mirror.

Мужчина, по данным Corriere della Sera, завернул тело материи в простыню, сложил его в спальный мешок и спрятал дома, не сообщив официально о ее кончине. Женщина якобы скончалась от естественных причин около трех лет назад, но только сейчас обман был раскрыт.

Расследование показало, что сын перевоплощался в мать, используя макияж, женскую одежду и аксессуары, чтобы продлить ее пенсионные выплаты. Он даже специально подстригся, чтобы походить на мать, и приходил в местные госорганы для продления ее документов. Инцидент был раскрыт после визита мужчины в муниципалитет, где сотрудникам показалась подозрительной его внешность и голос.

Один из работников сообщил полиции о странностях «женщины», таких как широкая шея, странные морщины и особенности кожи. Сравнив фото настоящей Грациэллы Далл’Ольо с изображениями ее сына, власти подтвердили обман. После ареста у мужчины нашли тело матери в прачечной дома, завернутое в простыни и слежавшееся до состояния мумификации.

Мужчина получал ежегодный доход около 47 тыс. фунтов благодаря пенсионным выплатам матери и владел тремя домами. Сейчас он проходит расследование по подозрению в сокрытии тела и мошенничестве при получении социальных выплат.

Тело женщины отправили на вскрытие для установления точной причины смерти.

