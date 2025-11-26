Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.0 комментариев
Безработный итальянец нарядился умершей мамой ради ее пенсии
Безработный мужчина из Мантуи более трех лет скрывал смерть матери, выдавая себя за нее и получая пенсию, при этом тело женщины хранилось в доме в мумифицированном состоянии.
Безработный медбрат из Мантуи пытался скрыть смерть своей 82-летней матери, передает Mirror.
Мужчина, по данным Corriere della Sera, завернул тело материи в простыню, сложил его в спальный мешок и спрятал дома, не сообщив официально о ее кончине. Женщина якобы скончалась от естественных причин около трех лет назад, но только сейчас обман был раскрыт.
Расследование показало, что сын перевоплощался в мать, используя макияж, женскую одежду и аксессуары, чтобы продлить ее пенсионные выплаты. Он даже специально подстригся, чтобы походить на мать, и приходил в местные госорганы для продления ее документов. Инцидент был раскрыт после визита мужчины в муниципалитет, где сотрудникам показалась подозрительной его внешность и голос.
Один из работников сообщил полиции о странностях «женщины», таких как широкая шея, странные морщины и особенности кожи. Сравнив фото настоящей Грациэллы Далл’Ольо с изображениями ее сына, власти подтвердили обман. После ареста у мужчины нашли тело матери в прачечной дома, завернутое в простыни и слежавшееся до состояния мумификации.
Мужчина получал ежегодный доход около 47 тыс. фунтов благодаря пенсионным выплатам матери и владел тремя домами. Сейчас он проходит расследование по подозрению в сокрытии тела и мошенничестве при получении социальных выплат.
Тело женщины отправили на вскрытие для установления точной причины смерти.
