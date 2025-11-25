В Вологодской области закрылись более 72% алкомаркетов

Филимонов заявил о закрытии в Вологодской области более 72% алкомаркетов

Tекст: Вера Басилая

Свыше 72% алкомаркетов Вологодской области закрылись или сменили формат работы после запуска региональной инициативы, сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, из 610 магазинов алкоголя прекратили работу, изменили ассортимент или название 441 торговая точка.

В крупных городах изменения особенно заметны: в Вологде из 118 торговых точек закрылось или прекратило продажу алкоголя 97, а в Череповце из 265 алкомаркетов изменили формат работы 246. За последнюю неделю еще 21 магазин сети «Северный градус» поменял ассортимент и название.

Контроль продолжается в отношении 41 «наливайки» – так называют небольшие точки по продаже алкоголя на розлив – в Вологде и Череповце. В Череповецком округе магазин такого формата закрылся в поселке Малечкино, еще один в Грязовце перепрофилировал вид деятельности.

Вейп-индустрия региона также существенно сократилась. Из 316 магазинов, торговавших вейп-продукцией на момент введения ограничений 9 июня, 185 уже закрылись, в том числе 11 – за прошедшую неделю, уточнил губернатор.

Ранее Филимонов заявил, что власти Вологодской области планируют разрешить продажу алкоголя в обычном режиме 30 и 31 декабря, а также снять ограничения на все праздничные дни до 8 января.

До этого сообщалось, что более половины алкомаркетов в регионе прекратили работать после введения новых ограничений.

Напомним, в Вологодской области по будням спиртное разрешили продавать только с 12.00 до 14.00, а по выходным – с 8.00 до 23.00, при этом рестораны сохранили право реализовывать алкоголь без временных лимитов.

С 1 марта вступил в силу закон об ограничении времени розничной продажи алкоголя в Вологодской области.

