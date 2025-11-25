Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовые подразделения группировки «Север» с тяжелыми боями продолжают наступать в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Российская авиация нанесла удары по выявленным целям по всей линии фронта, противник приступил к восстановлению боеспособности своих штурмовых групп.

В лесополосах наступающие подразделения продвинулись на 600 метров. В районах Андреевки и Варачино уничтожили боевые группы 158 омбр и 71 оебр ВСУ комплексным огневым поражением. Отмечается, что 80-ю одшбр ВСУ доукомплектовывают депортированными из Польши гражданами Украины, которых отправляют в учебный центр под Луцком для последующего направления на передовую.

На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске и окрестностях. Российские силы продвинулись на трех участках в южной части города на 400 метров. Возле Синельниково войска за сутки продвинулись до 600 метров, зачищая лесной массив. Точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БпЛА 2(34) батальона «Волкодавы» 57 омпбр, погиб командир взвода.

На ряде участков фронта проведены авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ, в результате которых уничтожены склады, гаубицы, техника, станции связи «Старлинк», несколько беспилотников и боевые машины противника. За сутки потери противостоящих сил составили более 150 человек, свыше 95 из них в Сумской области и более 55 в Харьковской.

