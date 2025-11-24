Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Глава ФНС рассказал о планах стимулировать обеление аренды жилья
Обелить рынок аренды жилья в стране могут помочь налоговый вычет для арендаторов и использование данных цифровых платформ при сдаче квартир, заявил глава ФНС Даниил Егоров.
В интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что цифровые платформы могут поспособствовать легализации рынка аренды жилья. По его словам, информацию с подобных сервисов можно применять для анализа активности арендодателей, хотя сами платежи зачастую проходят мимо платформ, которые служат лишь досками объявлений.
Егоров отметил, что полностью решить проблему нелегальной аренды с помощью этого механизма не получится, но собранные данные способны повысить прозрачность операций. Он также предложил ввести налоговый вычет для арендатора, подчеркнув, что получить его возможно только при оформленном договоре аренды.
«Это создает конфликт между интересами арендатора и собственника», – заявил Егоров. Он добавил, что эффективность инициативы зависит от размера вычета и дополнительной нагрузки для арендодателя. Часть собственников жилья, по мнению главы ФНС, легализует деятельность, другие же продолжат работать по-старому.
Ни одна страна пока не нашла способ полностью легализовать рынок аренды жилья, напомнил Егоров. В России ситуацию частично улучшила система самозанятости, которая позволяет сдавать квартиры, уплачивая налог по ставке 4%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам признала законной практику краткосрочной аренды жилых домов.
Сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок в частном порядке по-прежнему не запрещено, однако превращать свой участок в турбазу нельзя.