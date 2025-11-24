Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Ученые УрФУ создали овсяное молоко с антиоксидантами из винодельческих отходов
Ученые из УрФУ вместе с коллегами из Бангладеш и Пакистана получили овсяное молоко, усиленное экстрактом виноградной выжимки для повышения антиоксидантной активности.
Специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш и Пакистана создали овсяное «молоко», обогащенное антиоксидантами из отходов виноделия, передает Plant Foods for Human Nutrition.
Ученые отмечают, что около 70% населения планеты испытывают трудности с перевариванием традиционных молочных продуктов из-за недостатка лактазы. Это состояние чаще всего связано с возрастным снижением выработки нужного фермента или перенесенными операциями, передает РИА «Новости».
В последние годы растет популярность альтернативных напитков – так называемого растительного «молока», как отметила заведующая лабораторией УрФУ Елена Ковалева. Однако, по ее словам, овсяное молоко практически не содержит антиоксидантов, полезных для иммунитета и защиты клеток.
Международная команда извлекла полифенолы из виноградной выжимки, которая остается при изготовлении вина, и добавила их в овсяное молоко. Это повысило его антиоксидантную активность примерно в полтора раза и улучшило органолептические качества напитка. «Органолептические свойства напитка: вкус, цвет, аромат и общее впечатление, по оценкам экспертов, также улучшились. Мы выяснили, что оптимальным количеством добавки водного экстракта виноградной выжимки составляет 0,2% – если добавить больше, то вкус и аромат становятся слишком яркими и могут снизить привлекательность напитка для потребителя», – подчеркнула Ковалева.
Отмечается, что технология переработки виноградной выжимки не предусматривает использования химических реактивов: применяется только вода и ультразвуковая обработка, благодаря чему напиток полностью безопасен для употребления. В дальнейшем ученые планируют масштабировать производство и испытать технологию с разными сортами винограда.
