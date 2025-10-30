Российские ученые создали особый арктический хлеб

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Ученые НИИХП создали арктический хлеб для Крайнего Севера
Для рациона жителей арктических регионов российские ученые создали специальный хлеб с добавлением клюквы и уникальных компонентов, характерных для Заполярья.
Российские ученые создали новый арктический хлеб, который предназначен для питания жителей в суровых условиях Крайнего Севера, передает РИА «Новости».
Разработкой занялись специалисты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП) при поддержке Минобрнауки. В НИИХП представили сразу два вида хлебобулочных изделий: хлеб «Арктический» и хлеб «Полярный».
В пресс-службе Минобрнауки сообщили: «Специально для питания населения в арктической зоне в НИИХП разработали два новых вида функциональных хлебобулочных изделий: хлеб «Арктический» и «Полярный». Создание новых рецептур – итог кропотливой работы ученых НИИ хлебопекарной промышленности».
Хлеб «Арктический» изготавливается из ржаной и пшеничной муки с добавлением клюквы, а также эндемичных арктических растений, таких как цетрария исландская и мох сфагнум. Исследования показали, что этот продукт богат белком, фосфором, магнием, железом и отличается высоким содержанием пищевых волокон и витамина Е. Также используются натуральные компоненты, содержащие полисахариды и органические кислоты.
Согласно информации министерства, ГОСТ на этот хлеб будет официально введен в действие в мае 2026 года. Новый стандарт предусматривает строгие требования к качеству продукции, рецептурам и производственному процессу.
