Часы с «Титаника» продали за рекордные 3 млн фунтов в Британии

Tекст: Дарья Григоренко

Организаторы аукциона назвали это очередным мировым рекордом по стоимости предметов, связанных с легендарным лайнером, передает РИА «Новости».

Известно, что золотые карманные часы марки Jules Jurgensen были найдены среди личных вещей Исидора Штрауса после трагедии. После катастрофы часы, вместе с другими находками, были переданы семье погибшего магната. Впервые родственники решились выставить этот ценный лот на торги.

История супругов Штраусов получила широкую известность благодаря фильму режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник». В фильме показан трогательный момент, основанный на воспоминаниях выживших: Исидор отказывался занимать место в шлюпке до посадки всех женщин и детей, а его жена Ида решила остаться с ним до конца. По словам свидетелей, супруги держались за руки, когда лайнер уходил под воду.

Ранее на том же аукционе были проданы золотые карманные часы капитана Артура Генри Рострона, который командовал судном, пришедшим на помощь выжившим пассажирам «Титаника». Эти часы ушли с молотка за 1,96 млн долларов.

Напомним, «Титаник» столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года в ходе своего первого путешествия из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул через 2 часа 40 минут. Жертвами крушения стали порядка 1,5 тыс. человек. Обломки лежат на глубине около четырех км в 650 км восточнее Ньюфаундленда, где были обнаружены в сентябре 1985 года.

