Голубой бриллиант Mellon Blue ушел с молотка за 25,6 млн долларов

Голубой бриллиант Mellon Blue продан в Женеве за 25,6 млн долларов
Редкий голубой бриллиант Mellon Blue, ранее принадлежавший американскому филантропу Рейчел Меллон, был продан в Женеве за 25,6 млн долларов, сообщает аукционный дом Christie's.
Редкий голубой бриллиант Mellon Blue весом 9,51 карата, ранее принадлежавший Рейчел Меллон, американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, был продан в Женеве за 20,5 млн швейцарских франков (25,6 млн долларов), передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.
По информации аукционного дома, благодаря насыщенному цвету Mellon Blue попал в редкую категорию ярких фантазийных камней, в которую входят менее 1% от всех редких голубых бриллиантов.
Кроме того, камень не имеет внутренних дефектов. По словам руководителя отдела ювелирных изделий Christie’s в Женеве Макса Фосетта, этот камень считается «одним из самых прекрасных цветных камней, когда-либо появлявшихся на рынке».
Бриллиант был впервые выставлен на торги после смерти Меллон в 2014 году и был продан за рекордные 32,6 млн долларов. Новый владелец отреставрировал камень, чтобы улучшить его прозрачность. В результате реставрации камень потерял свой первоначальный вес в 9,75 карата и был переделан из кулона в кольцо.
