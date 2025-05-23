Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Сабля Наполеона ушла с аукциона почти за 5 млн евро
Саблю императора Наполеона I продали на аукционе за 4,7 млн евро
Сабля, принадлежавшая Наполеону I, вызвала сенсацию на парижском аукционе, значительно превысив первоначальную оценку стоимости.
Аукционный дом Giquello в Париже продал саблю французского императора Наполеона I за 4,7 млн евро, передает ТАСС.
Оружие изначально оценивалось в диапазоне от 700 тыс. до 1 млн евро, однако итоговая сумма аукциона оказалась близка к рекорду 2007 года, когда другую саблю Наполеона приобрели за 4,8 млн евро.
Саблю изготовил для личного пользования Наполеону в 1802 году мастер Николя-Ноэлем Буте, когда император стал первым консулом Франции. По информации аукционного дома, Наполеон сохранял это оружие до конца правления и передал его маршалу Эмманюэлю де Груши после отречения.
Впоследствии саблю унаследовали потомки сестры де Груши и выставили на торги. Второй экземпляр аналогичной сабли находится в России, в Государственном историческом музее. По легенде, это оружие подарил графу Петру Шувалову Наполеон лично после того, как Шувалов спас жизнь бывшему императору по пути в ссылку. В 1926 году саблю передали в Музей Красной Армии.
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