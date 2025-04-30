Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.42 комментария
Орден Святого Георгия I степени выставили на торги за 10 млн
Золотой орден Святого Георгия I степени оценили в 10 млн рублей
Аукционный дом объявил о старте торгов за уникальную награду из золота 56-й пробы с клеймами петербургской палаты.
Как передает ТАСС, аукционный дом «Литфонд» откроет две сессии торгов 7 мая, где центральным лотом станет орден Святого Георгия I степени, выполненный из золота 56-й пробы и снабженный клеймами петербургской пробирной палаты. Начальная стоимость исторической награды составляет десять миллионов рублей, изделие сопровождается экспертным заключением от специалиста, аттестованного Минкультуры России.
В числе других значимых лотов названы капитульный образец золотого знака ордена Святого Георгия III степени 1861 года (2,5 млн рублей), аналогичный знак III степени на оригинальной ленте 1860–1870-х годов (2,8 млн рублей), а также золотой знак ордена Святой Анны II степени с короной и мечами (1,5 млн рублей) и серебряная звезда Святого Владимира I степени за мечами (1,5 млн рублей). Орден Святой Анны I степени с рубинами стартует с лидирующей ставкой один миллион рублей.
На московских торгах представлены книги, архивные документы, фотографии, предметы военной истории, в том числе золотой знак «Общества друзей Воздушного флота» 1923 года (450 тыс. рублей) и фотография Императрицы Александры Федоровны в бальном платье с начальной ценой 280 тыс. рублей.
Среди других московских лотов – набор оловянных солдатиков в форме Лейб-гвардии Петербургского полка (60 тыс. рублей), модель бронетранспортера (30 тыс. рублей), подводная лодка (28 тыс. рублей) и агитационный плакат Виктора Говорова 1942 года (15 тыс. рублей).
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге, который включает 3,9 га участков и здания площадью 41,2 тыс. кв. метров, с начальной ценой 1,052 млрд рублей; также на аукционе в Петербурге загранпаспорт Владимира Жириновского с подписью ушел с молотка за сумму, превысившую стартовую более чем в десять раз; инвалидное кресло британского физика-теоретика Стивена Хокинга выставят на торги Christie's.