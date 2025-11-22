Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.32 комментария
Стармер подтвердил переговоры по Украине в Женеве
Стармер подтвердил переговоры США и Европы по Украине в Женеве
На 23 ноября в Женеве запланированы переговоры по украинскому конфликту с участием США, Украины и стран Европы, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил в интервью Sky News, что 23 ноября в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США, Украины и советников по национальной безопасности стран Европы, передает ТАСС.
По его словам, к участию приглашен и британский советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.
Стармер отметил необходимость доработки предложенного Вашингтоном мирного плана Дональда Трампа, в который входит 28 пунктов. По оценке Стармера, документ содержит важные положения для достижения справедливого и длительного мира, однако требует дополнительной работы. Он добавил, что накануне лидеры коалиции поддерживающих Украину стран встретились на полях саммита Группы двадцати для обсуждения хода процесса.
Кроме того, премьер Британии намерен в ближайшие дни обсудить урегулирование украинского конфликта с Дональдом Трампом по телефону и провести беседу с Владимиром Зеленским вечером в субботу. Стармер подчеркнул, что основной акцент сейчас делается на переговорах в Женеве и возможности сделать прогресс в вопросе мира. Он также отметил, что принцип коллективной безопасности в духе статьи 5 Североатлантического договора должен стать основой для обеспечения безопасности Украины.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф присоединятся к воскресным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Женеве.
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров по мирному соглашению во главе с Андреем Ермаком.
FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с европейскими представителями, где заявил об отсутствии пространства для переговоров по плану США.
Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение.