Прокурор запросил наказание обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной

Прокурор запросил реальный срок четырем фигурантам дела о квартире Долиной

Tекст: Мария Иванова

Прокурор запросил для четверых обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной сроки от шести до девяти с половиной лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

В ходе прений представитель гособвинения попросил назначить Артуру Каменецкому и Дмитрию Леонтьеву по семь лет в колонии особого режима и штрафы по 900 тыс. рублей, Андрею Основе – шесть лет в колонии общего режима и штраф, а Анжеле Цырульниковой – девять лет шесть месяцев с выплатой 1 млн рублей.

Обвинение также ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество фигурантов дела, чтобы обеспечить исполнение приговора. Само заседание по прениям сторон началось с задержкой из-за сложностей с работой конвоя. Все четверо подозреваемых были доставлены в зал суда, однако Лариса Долина, являющаяся потерпевшей по делу, в суд не пришла.

В ходе заседания защита обвиняемых также получит возможность озвучить свою позицию по делу, после чего судья удалится в совещательную комнату, чтобы вынести приговор. Преподаватель столичной библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа находятся на скамье подсудимых.

Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые связывались с ней с апреля по июнь прошлого года, представляясь сотрудниками службы безопасности. Певица перевела сбережения на подконтрольные мошенникам счета и продала свою квартиру, чтобы якобы «спасти» средства от кражи, но вскоре обнаружила обман и обратилась в полицию. После этого суд по заявлению Долиной признал сделку по продаже жилья недействительной.

На суде было установлено, что карта Андрея Основы использовалась для перевода денег, но сам он настаивает на том, что стал жертвой – по его словам, получил карту по просьбе знакомого и не знал о мошенничестве. Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, включая случаи разбоя и вымогательства.

Напомним, на этой неделе Лариса Долина дала показания в Хамовническом суде Москвы по делу о мошенничестве, из-за которого она лишилась квартиры.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело об угрозе убийством в адрес Ларисы Долиной и ее адвоката в связи с этим мошенничеством.

Между тем компания «Столото» удалила публикацию о Ларисе Долиной после бот-атаки в связи с лотерейной акцией.