Долина дала показания по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Артистка прибыла на допрос, который проводился по видеосвязи с Балашихинским судом, а затем села в черный микроавтобус у запасного входа, избежав общения с прессой, передает ТАСС.

На скамье подсудимых оказались четверо – сотрудница московской библиотеки, двое ранее судимых мужчин и житель Тольятти, который утверждает, что не знал о преступлении и стал дроппером, предоставив реквизиты мошенникам.

Один из фигурантов сообщил, что оформил карту по просьбе друга и денег не получал.

В суде прозвучала информация, что двое обвиняемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за разбой и вымогательство.

Ранее суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве под влиянием телефонных мошенников.