«Столото» удалило пост с Долиной о розыгрыше квартир

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации, предоставленной РИА «Новости», пост в Telegram-канале «Столото» с упоминанием народной артистки Ларисы Долиной был снят компанией из-за атаки ботов.

Представители организации сообщили, что публикация касалась участия Долиной в программе «У нас выигрывают!», однако обсуждение этой темы все равно продолжается в чате официального Telegram-канала «Столото».

В компании подчеркнули, что Лариса Долина не является лицом «Жилищной лотереи», а была приглашена как гостья выпуска, посвященного дню рождения лотереи, которой исполнилось 13 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебное заседание по делу о хищении крупной суммы у Ларисы Долиной прошло без ее личного присутствия, но с участием представителя.

Суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в столице под влиянием телефонных мошенников и не понимала последствий своих действий.

Апелляционная инстанция признала законным возврат квартиры артистке, которую она утратила в результате обмана.



