CNN: Сенат США не получил уведомления об ударах по Венесуэле

Tекст: Ольга Иванова

Профильный комитет Сената США по вооружённым силам не был заранее уведомлен о военных действиях на территории Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. Источник сообщает, что представители американской администрации не считали обязательным информировать комитеты Конгресса о планируемых ударах. Между тем, часть сенаторов настаивает на необходимости такого оповещения до начала любых военных операций.

По информации The Wall Street Journal, Белый дом намерен сделать заявление по ситуации в Венесуэле, когда военные США полностью покинут воздушное пространство республики.

Администрация США подтверждает факт проведения военной операции, однако источники в Белом доме отказываются комментировать задачи и объекты атаки. Дата и время возможного заявления пока не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность. Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.