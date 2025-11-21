Путин отметил влияние ФНС на экономику и качество жизни россиян

Путин заявил о влиянии эффективной работы ФНС на качество жизни россиян

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, следует из телеграммы на сайте Кремля.

По словам главы государства, ФНС стала за 35 лет мощной и динамичной структурой, от работы которой зависит стабильное пополнение бюджета, повышение качества жизни и укрепление экономического потенциала страны.

Путин отметил важность внедрения инновационных цифровых решений и передовых отечественных и мировых практик налоговой службой. Он подчеркнул, что ФНС устанавливает высокие стандарты предоставления госуслуг гражданам и бизнесу.

Президент выразил уверенность, что сотрудники ФНС и дальше будут трудиться честно и эффективно, способствуя росту предпринимательской активности. В обращении он пожелал им новых профессиональных достижений и всего самого доброго.

День работника налоговых органов ежегодно отмечается в России 21 ноября. Праздник установлен указом президента от 11 ноября 2000 года в честь учреждения Государственной налоговой службы в 1991 году.