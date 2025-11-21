Вильфанд сообщил о 90-процентном снежном покрове на территории России

Tекст: Катерина Туманова

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%», – заявил Вильфанд ТАСС.

Метеоролог отметил, что Северо-Западный федеральный округ полностью покрыт снегом. Обильные снегопады прошли также на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно много осадков наблюдается в горных районах.

В то же время в Приволжском федеральном округе к концу недели ожидается почти полное исчезновение снежного покрова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не ожидается снега из-за аномально теплой температуры. Синоптик Леус сообщал, что первый снегопад в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке.