Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
В России стартовала акция «Марафон добрых дел КСВО»
К трехлетию Комитета семей воинов Отечества по всей России стартовал «Марафон добрых дел КСВО», в рамках которого активисты оказывают помощь семьям защитников, проводят уроки мужества и собирают гуманитарную поддержку участникам спецоперации.
Масштабная акция «Марафон добрых дел КСВО» стартовала во всех региональных штабах Комитета семей воинов Отечества с 17 по 23 ноября, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марафон приурочен к трехлетию со дня создания организации и объединяет активистов, которые уже три года помогают семьям защитников России.
В рамках марафона по школам прошли уроки мужества, встречи с ветеранами и сбор писем для участников СВО. Для военнослужащих были проведены встречи в госпиталях и военных частях, переданы детские письма поддержки. Кроме того, организованы юридические и психологические консультации для семей участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Акция включает также сбор и отправку гуманитарной помощи на фронт и в приграничные районы.
До конца недели запланированы духовно-психологические мероприятия, паломнические поездки и круглые столы. Организация, созданная в ноябре 2022 года по инициативе матерей российских военнослужащих, объединяет жен, матерей, сестер и дочерей защитников Отечества. По словам руководителя КСВО Юлии Белеховой: «Комитет семей воинов Отечества – это мамы, жены, сестры. Это участники СВО. Это семьи».
Штабы Комитета работают во всех 89 регионах страны, включая Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР и Республику Абхазия. Более 10 тыс. женщин ежедневно оказывают помощь фронту и тылу, формируя систему поддержки защитников России.