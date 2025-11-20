Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

Axios: Зеленский отказался обсуждать с Уиткоффом план США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена из-за отказа Зеленского обсуждать американский план урегулирования, передает РИА «Новости». Стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Рустемом Умеровым, отмечается в публикации.

Еще один чиновник из США сообщил, что на решение повлиял и громкий коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине. По словам представителя Киева, встреча не состоялась потому, что Зеленский настоял на необходимости привлечения к дискуссии представителей европейских стран.

Также известно, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить переговоры с Зеленским в Турции. В то же время портал Axios сообщает, что Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом урегулирования, подготовленным совместно с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что Уиткофф не будет участвовать в переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре. Журналист Economist Кэрролл отметил, что встречу Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала. Reuters сообщило, что власти США потребовали территориальных уступок от Украины и сокращения ее вооруженных сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока рано прогнозировать последствия коррупционного скандала на Украине, однако последствия обязательно будут.