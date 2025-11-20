Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Русский центр открылся на Филиппинах
Церемония открытия Русского центра состоялась на Филиппинах в городе Себу, сообщила пресс-секретарь посольства России на Филиппинах Анастасия Шаповалова.
Открытие первого Русского центра на Филиппинах состоялось в городе Себу, передает ТАСС. Шаповалова сообщила, что учреждение будет активно участвовать в организации лекций, выставок, конференций и иных культурных проектов в партнерстве с российским посольством, а также заниматься обучением русскому языку.
Дипломат подчеркнула, что запуск центра становится особенно значимым на фоне подготовки к празднованию полувекового юбилея установления дипотношений России и Филиппин в 2026 году. «Надеемся, что центр будет не только обучать языку, но и организовывать лекции, выставки, конференции, реализовывать культурные инициативы и другие проекты», – сказала Шаповалова.
Основная цель центра – развитие гуманитарного и образовательного сотрудничества, расширение академических обменов между университетами, а также продвижение культурной дипломатии. Представители посольства уверены, что новая площадка поможет лучшему пониманию российской культуры в филиппинском обществе.
В церемонии открытия участвовали посол России на Филиппинах Марат Павлов, почетный консул Арми Лопез Гарсия, российские соотечественники и местные жители, интересующиеся российской культурой. В посольстве выразили надежду, что центр станет первым долгосрочным культурным пространством России в стране.
Также сообщается, что 23 ноября состоится освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на острове Панглао, располагающемся в провинции Бохоль.
