Львова-Белова помогла бабушке вернуть с Филиппин трех российских детей

Tекст: Вера Басилая

Бабушка из Петербурга смогла вернуть в Россию троих внуков с Филиппин благодаря содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и российской дипломатической службы, передает ТАСС.

Дети, которым 12, девять и пять лет, остались без попечения родителей и временно находились в учреждении на филиппинском острове Себу. Опекуном была назначена их бабушка, которой помогли приобрести билеты и организовать перелеты.

«На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию», – заявила Львова-Белова.

Российское посольство на Филиппинах оказывало поддержку в оформлении всех документов и урегулировании формальностей с местными властями. При пересадках и смене аэропорта помощь оказало российское посольство в Таиланде, что позволило без проблем сопроводить семью на всем пути.

Львова-Белова добавила, что теперь семья вновь дома, в Петербурге, где будет получать поддержку. Аппарат детского омбудсмена продолжит оставаться с ними на связи и помогать при необходимости.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова помогла живущей в США россиянке оформить документы для возвращения дочери в Россию.

Львова-Белова ранее оказала содействие в возвращении девочки, пострадавшей в Египте.

Российские семьи, находившиеся на Украине, воссоединились на территории России при посредничестве Катара и поддержке Львовой-Беловой.

