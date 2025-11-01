Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Львова-Белова помогла бабушке вернуть с Филиппин трех российских детей
Бабушка из Петербурга смогла вернуть домой троих внуков, оставшихся без родителей на Филиппинах, благодаря содействию уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и российских дипломатов.
Дети, которым 12, девять и пять лет, остались без попечения родителей и временно находились в учреждении на филиппинском острове Себу. Опекуном была назначена их бабушка, которой помогли приобрести билеты и организовать перелеты.
«На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию», – заявила Львова-Белова.
Российское посольство на Филиппинах оказывало поддержку в оформлении всех документов и урегулировании формальностей с местными властями. При пересадках и смене аэропорта помощь оказало российское посольство в Таиланде, что позволило без проблем сопроводить семью на всем пути.
Львова-Белова добавила, что теперь семья вновь дома, в Петербурге, где будет получать поддержку. Аппарат детского омбудсмена продолжит оставаться с ними на связи и помогать при необходимости.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова помогла живущей в США россиянке оформить документы для возвращения дочери в Россию.
Львова-Белова ранее оказала содействие в возвращении девочки, пострадавшей в Египте.
Российские семьи, находившиеся на Украине, воссоединились на территории России при посредничестве Катара и поддержке Львовой-Беловой.