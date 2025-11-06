Путин выразил соболезнования президенту Филиппин по поводу жертв тайфуна

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.8 комментариев
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с последствиями разрушительного тайфуна, обрушившегося на центральные регионы страны. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», - сказано в послании российского лидера.
Власти Филиппин сообщили о не менее чем 140 погибших и 127 пропавших без вести в результате удара стихии. Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жертв тайфуна на Филиппинах были найдены в Себу, регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В этих районах за несколько дней выпала месячная норма осадков.
Фердинанд Маркос-младший принял решение объявить «режим национального бедствия», чтобы ускорить ликвидацию последствий катастрофы.
Посольство России на Филиппинах призвало россиян избегать выхода на улицу и отказаться от поездок в потенциально опасные районы.