Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 100 человек

СМИ сообщили о больше 100 погибших от тайфуна на Филиппинах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число погибших от тайфуна «Калмаэги» в центральной части Филиппин превысило 100 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Важно отметить, что на острове Негрос по меньшей мере 12 человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести. Это случилось после того как грязевой поток с вулкана Канлаон разрушил дома в одноименном городе.

Лейтенант полиции Стивен Полинар добавил: «Число погибших в результате тайфуна »Калмаэги« в центральной части Филиппин в среду превысило 100 человек».

Причиной катастрофы стали извержения вулкана Канлаон, которые наблюдались с прошлого года и привели к накоплению вулканического материала. После начала ливней отложения с вершины вулкана сошли и нанесли урон расположенным ниже деревням, о чем уточняет источник.

Тайфун обрушился на центральный регион архипелага 4 ноября и затронул примерно 706 тыс. человек. Власти утверждают, что 348 тыс. жителей переместились во временные эвакуационные центры из-за угрозы со стороны стихии. В 53 населенных пунктах был введен режим ЧС, что позволило использовать экстренные фонды и заморозить цены на основные товары.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 93 человек, еще 26 были объявлены пропавшими без вести.

Большинство жертв были найдены в Себу и регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В этой провинции за несколько дней выпала месячная норма осадков.

В начале ноября ураган «Мелисса» в Карибском регионе унес жизни 46 человек. В начале октября на юге Китая из-за приближающегося тайфуна «Матмо» эвакуировали 144 тыс. человек.