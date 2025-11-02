С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.2 комментария
НХЛ оштрафовала Малкина за удар клюшкой
Малкин получил штраф в 5 тыс. долларов за удар Стэнли клюшкой
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин получил штраф в 5 тыс. долларов после инцидента с ударом клюшкой игрока «Виннипега» в первом периоде матча.
Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин был оштрафован на 5 тыс. долларов за удар клюшкой по защитнику «Виннипега» Логану Стэнли, сообщает ТАСС.
Решение о денежном взыскании приняла служба безопасности игроков лиги.
Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата. Малкин, находясь за воротами соперника, нанес удар клюшкой по Стэнли. Судьи назначили за это двуминутный штраф для российского хоккеиста.
Игра завершилась победой «Виннипега» со счетом 5:2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин продолжает возглавлять список самых результативных российских игроков сезона, набрав 17 очков.
Ранее форвард установил клубный рекорд «Питтсбурга» и стал лидером среди российских бомбардиров в НХЛ.
Его гол 19 октября принес «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе».