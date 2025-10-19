Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, а ключевую роль в успехе сыграл россиянин Евгений Малкин, который забросил шайбу на 60-й минуте и сделал голевую передачу в эпизоде с голом Энтони Манты.

Первую шайбу на 28-й минуте забросил Сидни Кросби. Манту отличился во втором периоде, а итоговый счет установил Малкин. Таким образом, «Питтсбург» набрал 8 очков и укрепил свои позиции на четвертом месте в Столичном дивизионе.

Для «Сан-Хосе» это поражение стало пятым подряд с начала сезона, команда занимает седьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

В других матчах игрового дня «Вегас Голден Найтс» на своем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 6:1 – голом и передачей отметился Иван Барбашев. «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 3:4 в овертайме, несмотря на гол Андрея Кузьменко, а «Колорадо» дома победил «Бостон» (4:1).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Позже он поднялся на 29-е место в этом рейтинге. Малкин, а также Александр Овечкин и Никита Кучеров были названы лучшими хоккеистами НХЛ.