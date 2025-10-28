Малкин с рекордом «Питтсбурга» возглавил список бомбардиров НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3, передает РИА «Новости».

Малкин набрал два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу, и продлил свою серию результативных матчей до семи, что стало внутренним рекордом для игроков «Питтсбурга» в возрасте 39 лет и старше.

В нынешнем сезоне на счету Малкина теперь 16 очков: три гола и тринадцать передач. С этим результатом он делит первую строчку среди бомбардиров регулярного чемпионата с Джеком Айкелом из «Вегас Голден Найтс» и Ником Шмальцем из «Юта Маммот».

В составе «Питтсбурга» дубль оформил Брайан Раст, также по шайбе забросили Энтони Манта, Паркер Уозерспун, Сидни Кросби и сам Малкин. У «Сент-Луиса» отличились Ник Бьюгстад, Джордан Кайру и Матье Жозеф.

Капитан команды Сидни Кросби превзошел рубеж в 1700 очков в регулярных первенствах НХЛ, достигнув отметки 1701 (632 гола и 1069 передач). Кросби также стал седьмым хоккеистом, преодолевшим отметку в 1900 очков, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф суммарно.

После этой игры «Питтсбург Пингвинз» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 15 баллами, а «Сент-Луис Блюз» находится на восьмом месте в Центральном дивизионе, набрав семь очков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги. Он занял 29-е место среди лучших бомбардиров НХЛ. Малкин вместе с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым был назван одним из лучших хоккеистов лиги.