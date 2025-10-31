Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Капризов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ, сообщает ТАСС. Его гол стал единственным для Миннесоты в домашнем матче регулярного чемпионата против Питтсбурга, завершившемся поражением хозяев со счетом 1:4.

Питтсбург отличился четырежды: шайбы забросили Райан Ши на 23-й минуте, Брайан Раст на 47-й, Бенджамин Киндел на 48-й и Энтони Манта на 58-й. У Миннесоты единственный гол записал на свой счет Капризов, поразив ворота соперника на 11-й минуте встречи. Евгений Малкин, нападающий Питтсбурга, оформил результативную передачу в эпизоде с третьей шайбой команды.

На счету 28-летнего Капризова теперь 7 голов и 9 передач после 12 встреч. Малкин, которому 39 лет, продолжает возглавлять список самых результативных россиян сезона, набрав 17 очков (3 гола, 14 передач).

Миннесота потерпела уже пятое поражение подряд и занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 9 очками. Питтсбург лидирует в Столичном дивизионе, имея 18 очков после 12 матчей. Следующий поединок Миннесота проведет 2 ноября на своем льду против Ванкувера, а Питтсбург накануне сыграет в гостях с Виннипегом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейные свитера Капризова и Овечкина заняли лидирующие места по продажам в Северной Америке. Капризов отметился третьей заброшенной шайбой за «Миннесоту» в новом сезоне НХЛ. Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой».