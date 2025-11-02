Госдолг Британии превысил исторический максимум

The Daily Telegraph: Госдолг Британии вырос в три раза за 20 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уровень государственного долга Великобритании увеличился в три раза с 2005 по 2025 год, передает ТАСС, ссылаясь на данные анализа Oxford Economics, опубликованного The Daily Telegraph.

Общий объем долговых обязательств страны составляет 2,9 трлн фунтов, что эквивалентно примерно 3,8 трлн долларов и почти полностью совпадает с величиной годового ВВП. По этим показателям Британия вышла на первое место по темпам роста долга среди развитых экономик.

Издание отмечает, что ежегодные расходы на выплату процентов по долгам превышают 100 млрд фунтов, что составляет около 130 млрд долларов. Аналогичные темпы увеличения госдолга за последние двадцать лет фиксировались только в экономике Испании и США.

Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха заявил: «Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь». Он подчеркнул, что высокий уровень долговых обязательств свидетельствует о провале существующей политико-экономической модели Британии.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, британский политик Дэвид Фрост заявил, что Британия стоит на грани банкротства из-за бюджетного дефицита около 20 млрд фунтов стерлингов. По итогам года расходы британского бюджета должны превысить 60% ВВП.

Сейчас Британия находится на втором месте в мире по объему вложений в госдолг США, сумма составляет 80 млн долларов.