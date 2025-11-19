В НЦ «Россия» назвали число малых технологических компаний в стране

Новак: Число малых технологических компаний в России достигло 5,5 тысячи

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, сегодня в стране работает свыше 5,5 тыс. малых технологических компаний, занятых в 60 отраслевых направлениях, а их выручка может достигать 4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новак отметил, что статус такой компании позволяет рассчитывать на упрощенную форму господдержки при условии прохождения экспертизы и вхождения в специальный реестр. За год число таких компаний в реестре увеличилось с 4 тыс. до 5,5 тыс.

Примером успешной компании стала Technored, занимающаяся доступными робототехническими решениями. «Мы разрабатываем серийные роботизированные системы, которые стоят в десять раз дешевле классических аналогов и могут быть внедрены в течение нескольких дней. Это открывает новые возможности для бизнеса и способствует технологическому суверенитету нашей страны», – рассказал основатель Артем Лукин. По его словам, типовые роботизированные системы компании стоят 3,5 млн рублей, производятся и поставляются за 8–10 рабочих дней, а серийное производство позволяет выпускать несколько тысяч систем в год.

Компания «Реват», как отметил ее коммерческий директор Артем Тихонов, делает ставку на развитие зарядных станций и электротранспорта. Он сообщил, что при поддержке Фонда развития компания создала новые рабочие места, приобрела современное оборудование и участвует в разработке легковых, грузовых электромобилей и электрических судов, курсирующих по Москве-реке. Компания также воспользовалась ускоренным патентованием и поддержкой со стороны государства для выхода на российские и зарубежные выставки.

Новак подчеркнул, что одной из ключевых задач остается поддержка реализации продукции малых технологических компаний и создание условий для заключения долгосрочных контрактов. Следующие тематические встречи в рамках проекта пройдут до конца года, где будут представлены крупные инициативы в социальной, инфраструктурной, экологической, промышленной и культурной сферах.