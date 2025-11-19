Теплоэлектростанция на Украине получила повреждения

Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины
Премьер Польши Дональд Туск заявил в Сеймe, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины, передает РИА «Новости». По словам польского премьера, интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв путей ночью в воскресенье.
Инцидент произошел на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и пограничный переход «Дорохуск», по которой курсируют поезда на Украину. В момент происшествия в поезде ехали два пассажира и несколько сотрудников железной дороги. Никто в результате ЧП не пострадал.
В понедельник Дональд Туск заявил, что на месте был взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.
Украинская сторона в 14.31 мск 18 ноября попыталась ударить по гражданским объектам в Воронеже ракетами ATACMS, все четыре запущенные ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Обломки американских ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и на один частный дом.
Мирные граждане не пострадали.
Воздушная разведка оперативно установила место запуска ATACMS в Харьковской области, им оказался населенный пункт Волосская Балаклея, находящийся в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева.
Там засекли две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS.
ОТРК «Искандер-М» ударил по этой позиции, две установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены. ВСУ потеряли боевые расчеты в количестве до 10 человек, заключили в Минобороны.
Также в ночь со вторника на среду над Воронежской областью сбили 14 украинских БПЛА. Всего же за этот период над Россией поразили 65 украинских дронов.
Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу
«В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.
«Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.
«Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.
Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.
В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.
«Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.
Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.
Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.
При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.
Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.
После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.
Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.
При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.
Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.
Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.
По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.
Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.
Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.
Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».
Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.
Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.
«Псевдооппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» все последние годы находились под постоянным давлением – Зеленский последовательно зачищал политическое пространство. Теперь его оппоненты почувствовали ослабление поддержки Банковой со стороны Запада и используют этот момент для ответных действий», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
По ее словам, экс–президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) отличается расчетливостью и злопамятностью. «Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», – считает аналитик.
«К слову, Зеленский не случайно назвал свою команду «офисом президента». Это должно было создать иллюзию исключительно исполнительных функций. На практике же Ермак обладает беспрецедентными для главы украинской администрации полномочиями, что не нравится местной псевдооппозиции», – детализировала Шеслер.
«Естественно, «Европейская солидарность» и «Голос» представят происходящее как результат своей работы, наращивая таким образом политический вес. Отставка Ермака ослабит «Слугу народа», а часть управленческих функций перейдет к оппонентам правящей партии», – спрогнозировала собеседница.
Эксперт отметила, что «Европейская солидарность» и «Голос» сохраняют определенную поддержку в Брюсселе и Вашингтоне: «Ее пока недостаточно для свержения Зеленского, но для удара по его ближайшему окружению – вполне».
Что касается выгод для России, политолог считает маловероятным влияние украинских политических процессов на ход СВО: «Военные действия продолжаются не по воле Зеленского или его окружения. Пока Запад рассматривает Россию как геополитического противника, война будет вестись украинскими руками».
Ранее парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).
Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».
Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.
Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (признан экстремистом).
Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.
Представитель Кремля подчеркнул, что постоянно появляются сведения о причастности граждан Украины к актам саботажа и терроризма на объектах критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Песков добавил: «Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен».
Он отметил, что подобные действия являются тревожным сигналом для стран Европы, включая Польшу, Германию и Францию, а также напомнил о «Северных потоках».
Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.
Спецслужбы Польши опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.
По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.
«По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»
Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.
Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.
Обозреватель Telegraph Мэттьюс: Зеленский теряет связь с реальностью
В статье «Зеленский теряет связь с реальностью» Мэттьюс пишет, что коррупционный скандал в «Энергоатоме» «выглядит особенно отвратительно» на фоне проблем с энергоснабжением на Украине, передает РБК со ссылкой на Telegraph.
Мэттьюс подчеркивает, что ситуация на Украине становится критической, международное финансирование сокращается, уровень дезертирства растет, российские войска продолжают продвижение, а авторитет Зеленского серьезно подорван, передает ТАСС.
«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», – заявил он.
Описывая последние договоренности Зеленского по контрактам, в том числе планы приобрести в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 самолетов Gripen, а также договоренности о поставках американского сжиженного газа через Грецию, обозреватель охарактеризовал их как проявление «магического мышления».
«Поведение Зеленского – тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», – заявил он, добавив, что следует «очень опасаться за будущее Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Киев объявили о подготовке сделки по поставке ста истребителей Rafale. Франция на данный момент не располагает необходимыми производственными мощностями, чтобы осуществить поставку такого количества самолетов. У Киева отсутствуют средства для оплаты этих самолетов. Ранее Украина также заключила аналогичную несостоятельную сделку со Швецией на поставку истребителей Gripen E.
К списку запрещенных на Украине были отнесены Николай I и Николай II, их обозначили там как «Микола Перший» и «Микола Другий», передает РИА «Новости».
В разрешенный список попал писатель Николай Гоголь под именем «Микола Гоголь» – как «известный собиратель украинского фольклора».
Мединский отметил в статье для «Комсомольской правды», что в украинском списке оказались главным образом русские классики XVIII и XIX веков – представители театра, литературы, музыки, искусства.
«Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – указал он.
Также Мединский указывал, что происходящее на Украине стало трагедией для всего русского мира и последствием накопленных ошибок.
Он отмечал, что возвращение прежних русских названий городам, таким как Днепропетровск и Елизаветград, является правильным шагом.
Экс-премьер Польши Миллер допустил участие Варшавы в содействии побегу Миндича
Польские власти могли сыграть роль в бегстве украинского предпринимателя Тимура Миндича, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает РИА «Новости».
По словам политика, если Польша открыла коридор для человека, скрывающегося с места совершения крупного коррупционного преступления на Украине, это уже соучастие.
Миллер рассказал, что Миндич 10 ноября находился в Варшаве, остановился в гостинице Raffles European и посетил синагогу Хабад-Любавич. Вечером, согласно предположениям политика, предприниматель вылетел из варшавского аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив.
Политик подчеркнул, что Миндич прошел стандартную процедуру регистрации на рейс, потому что власти Украины не подавали официальный запрос на его задержание. В связи с этим он воспринимался как обычный пассажир, а не как разыскиваемое лицо.
Миллер также отметил, что Киев мог не уведомить о побеге Миндича, поскольку исчезновение одной из ключевых фигур коррупционных дел может быть выгодно украинским властям. По его словам, либо польскую сторону вообще не проинформировали о побеге, либо, наоборот, попросили организовать для Миндича свободный транзит через территорию Польши.
Ранее сообщалось, что якобы Тимур Миндич покинул Украину, используя израильский паспорт.
Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.
Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана сроком на три года.
Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.
На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.
Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.
Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.
В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.
Российские военные нашли у пленного солдата ВСУ фильм «9 рота»
Российские военнослужащие группировки «Центр» нашли у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, среди которых «9 рота», «Блокпост» и «Марш-бросок», передает ТАСС.
Пленный пояснил, что «думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет возможность». Помимо этого, в рюкзаке украинского военного были обнаружены награбленные вещи, в том числе кольцо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее взяли в плен бойцов ВСУ в Красноармейске, переодетых в украденную гражданскую одежду.
Один из пленных, Петр Гай, рассказал, что командование приказало ему переодеться в «гражданку» и стрелять по уходящим из города, включая мирных жителей.
Еще один украинский военнослужащий заявил о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.
В тексте обвинения, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится, что Миндич пользовался личными отношениями с Владимиром Зеленским и его связями с чиновниками для организации преступлений, передает РИА «Новости».
В документе отмечается, что Миндич имел значительное влияние благодаря знакомству с главой киевского режима и участвовал в незаконном обогащении через схемы в различных отраслях украинской экономики в период военного положения.
Из обвинения следует, что следствие установило факты преступной деятельности Миндича в энергетике и обороне, где бизнесмен влиял на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Следователи НАБУ сообщило, что успешная реализация схем зависела от систематических встреч Миндича с руководителями министерств, что позволяло получать крупные суммы денежных средств при содействии главы Минобороны и главы Минэнерго.
В документе также зафиксировано, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике, покровительствуя Галущенко перед Зеленским с целью управления денежными потоками и легализации средств через доверенных лиц в ведомстве. В заключении прямо говорится, что Галущенко получал выгоду от сотрудничества с Миндичем, а деньги отмывались через советника министра энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского, сразу по пяти статьям.
Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны на сумму не менее 100 млн долларов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».