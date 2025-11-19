El Mundo сообщила о поставках Испанией Киеву техники времен Вьетнамской войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство образцов военной техники, которая поступала Украине от испанских властей, представляла собой снятое с эксплуатации вооружение, передает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

Так, танки Leopard 2A4, которые были переданы Киеву, до этого долго находились на хранении в Сарагосе, нуждались в капитальном ремонте и доработке. Аналогичная ситуация зафиксирована с бронетранспортерами M113, которые Испания эксплуатировала на протяжении нескольких десятилетий и полностью признала устаревшими к моменту передачи.

Кроме того, Мадрид отправил Киеву несколько батарей зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk, состоявших на вооружении еще с 1962 года. Общий объем помощи с 2022 года оценивается примерно в 2,8 млрд евро, что значительно уступает показателям других крупных стран Европы.

В середине ноября Мадрид посетил Владимир Зеленский, проведя переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По итогам визита глава правительства Испании пообещал новый пакет вооружений для Украины на сумму 615 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене.

В Раде выразили недовольство тем, что Украину используют для утилизации старого оружия.

Залужный ранее предложил США передать Украине списанные ракеты Hellfire.