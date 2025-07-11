Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский посол в Лондоне Валерий Залужный предложил Вашингтону передать Киеву устаревшие и подлежащие списанию ракеты Hellfire, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что США располагают крупными запасами подобных боеприпасов, срок службы которых подходит к концу. По его словам, передача этих ракет Украине позволит США сэкономить на их утилизации и одновременно поддержать Киев.

Он уточнил, что к концу 2023 года в США было произведено свыше 170 тыс. ракет Hellfire, большая часть из которых создана в 1998–2018 годах и рассчитана на срок службы 20-25 лет. Сейчас США активно переходят на новые ракеты JAGM, которые полностью сменят Hellfire, а устаревшие образцы планируется снимать с вооружения и утилизировать.

Залужный также отметил технологическое устаревание этих ракет в связи с переходом США на более современные системы. Представители западных стран признавали, что на Украину поставляют преимущественно устаревшую военную технику. В частности, в июне ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард заявлял, что значительная часть французской техники не способна изменить ход конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене. Вооруженные силы Украины продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.