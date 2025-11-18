Число заявок на премию «Служение» превысило 48 тысяч

Tекст: Валерия Городецкая

Активная подача продолжается из всех регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, откуда получено свыше 800 заявок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Премия присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан на территории России.

Три самые популярные номинации конкурса – «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех». От граждан в возрасте от 18-ти до 24-х лет поступило более одной тысячи заявок, а самому старшему участнику, муниципальному депутату из Нальчика, – 92 года.

Конкурс охватывает десять номинаций, среди которых: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Диалог с населением – открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», и «С передовой СВО в муниципалитет». Прием заявок открыт до 21 ноября на официальном сайте премии.

Церемония награждения состоится в апреле 2026 года на III Всероссийском муниципальном форуме в Москве. Организатор премии – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России, председателем наблюдательного совета является первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.