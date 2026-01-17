Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области
В Хомутовском районе Курской области зафиксировано полное отключение электроэнергии, специалисты уже работают над устранением последствий аварии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Весь Хомутовский район Курской области остался без электричества в результате аварии, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.
Причины отключения пока не установлены. На месте аварии уже работают бригады энергетиков, которые должны обеспечить подключение к резервным источникам питания в ближайшее время. Региональные власти заверяют, что восстановление энергоснабжения находится под личным контролем губернатора.
Ранее ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Бердянска, из-за чего около 96 жилых домов остались без теплоснабжения.
В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, в результате которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.