Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области

Tекст: Вера Басилая

Весь Хомутовский район Курской области остался без электричества в результате аварии, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.

Причины отключения пока не установлены. На месте аварии уже работают бригады энергетиков, которые должны обеспечить подключение к резервным источникам питания в ближайшее время. Региональные власти заверяют, что восстановление энергоснабжения находится под личным контролем губернатора.

Ранее ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Бердянска, из-за чего около 96 жилых домов остались без теплоснабжения.

В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, в результате которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.