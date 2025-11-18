Назван возможный срок открытия аэропорта в Ростове-на-Дону

Слюсарь сообщил о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону до конца года

Tекст: Ольга Иванова

Аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону может начать работу до конца 2025 года, передает «РБК Ростов». Слюсарь на встрече с рабочей группой по сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией отметил: «Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого».

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова добавила, что донская авиакомпания «Азимут» намерена быстро возобновить прямые рейсы между Ростовом и Минском при открытии «Платова».

Аэропорт Платов был закрыт в конце февраля 2022 года из-за начала спецоперации России на Украине. Ряд других аэропортов на юге России также закрыты с того же времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Краснодара возобновил работу с 11 сентября после трехлетнего перерыва. В то же время начал работу и аэропорт Геленджика.