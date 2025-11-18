Суд Теннесси запретил использовать Нацгвардию против преступности

Судья Теннесси временно запретил патрулирование Мемфиса Нацгвардией США

Tекст: Мария Иванова

Суд в Теннесси временно запретил использование подразделений Национальной гвардии США для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами в Мемфисе, сообщает Reuters. Такое решение вынес судья штата, сославшись на несоответствие мер местному закону о правоохранительных органах. В частности, суд расценил ситуацию в городе как недостаточную для признания её «серьезной чрезвычайной ситуацией» или «катастрофой», отмечает ТАСС.

Поручение о вводе Нацгвардии «для восстановления законности и порядка в Мемфисе» в сентябре подписал президент страны. В соответствии с этим распоряжением губернатор Теннесси Билл Ли приказал военнослужащим патрулировать улицы города и помогать федеральным службам в борьбе с преступностью и нелегальной миграцией.

Reuters отмечает, что, в отличие от других штатов, где войска направлялись непосредственно по решению Белого дома, в Теннесси ответственность за использование Нацгвардии взял на себя местный губернатор.

По последним данным ФБР за 2024 год, в Мемфисе проживает свыше 600 тыс. человек, и этот город демонстрирует одни из самых высоких уровней насильственных преступлений среди крупных городов США.

Напомним, в октябре суд в США запретил вводить Национальную гвардию в Чикаго.

Апелляционный суд девятого округа поддержал ходатайство администрации о временном разрешении направить национальную гвардию в Портленд. При этом голые велосипедисты в Портленде устроили протест против присутствия федеральных войск.