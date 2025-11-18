  • Новость часаВ ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    Стало известно имя высокопоставленного чиновника, которого хотели взорвать на кладбище
    Украина повредила две ТЭC в ДНР
    Названы потери ВСУ с начала спецоперации
    Британия и США решили отказаться от российского ядерного топлива
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», но никто и не ставит на быстрый результат. Но в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    18 ноября 2025, 08:45 • Новости дня

    Суд Теннесси запретил использовать Нацгвардию против преступности

    Судья Теннесси временно запретил патрулирование Мемфиса Нацгвардией США

    Tекст: Мария Иванова

    Суд штата Теннесси временно запретил участие Национальной гвардии США в патрулировании Мемфиса, отметив отсутствие признаков чрезвычайной ситуации или катастрофы.

    Суд в Теннесси временно запретил использование подразделений Национальной гвардии США для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами в Мемфисе, сообщает Reuters. Такое решение вынес судья штата, сославшись на несоответствие мер местному закону о правоохранительных органах. В частности, суд расценил ситуацию в городе как недостаточную для признания её «серьезной чрезвычайной ситуацией» или «катастрофой», отмечает ТАСС.

    Поручение о вводе Нацгвардии «для восстановления законности и порядка в Мемфисе» в сентябре подписал президент страны. В соответствии с этим распоряжением губернатор Теннесси Билл Ли приказал военнослужащим патрулировать улицы города и помогать федеральным службам в борьбе с преступностью и нелегальной миграцией.

    Reuters отмечает, что, в отличие от других штатов, где войска направлялись непосредственно по решению Белого дома, в Теннесси ответственность за использование Нацгвардии взял на себя местный губернатор.

    По последним данным ФБР за 2024 год, в Мемфисе проживает свыше 600 тыс. человек, и этот город демонстрирует одни из самых высоких уровней насильственных преступлений среди крупных городов США.

    Напомним, в октябре суд в США запретил вводить Национальную гвардию в Чикаго.

    Апелляционный суд девятого округа поддержал ходатайство администрации о временном разрешении направить национальную гвардию в Портленд. При этом голые велосипедисты в Портленде устроили протест против присутствия федеральных войск.

    17 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рютте прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше

    Глава НАТО Рютте ждет окончательных выводов следствия о диверсии на железной дороге в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс остается в тесном контакте с польскими властями после инцидента на железной дороге, соединяющей Польшу и Украину.

    В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно, причины которого сейчас выясняются. Во время пресс-конференции в Брюсселе Рютте подчеркнул: «Мы находимся в тесном контакте с властями Польши. Однако окончательные выводы об этом инциденте должно сделать следствие», передает ТАСС.

    Напомним, машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    Комментарии (10)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 22:26 • Новости дня
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Глава Генштаба Польши Кукула заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Польши заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты, сообщает Rzecz Pospolita.

    О вероятности вооруженного нападения на Польшу заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает РБК.

    В эфире радиостанции Jedynka генерал высказал мнение, что «противник начал подготовку к войне» и создает в Польше обстановку для того, чтобы подорвать доверие к правительству и силовым структурам, а также условия для возможной агрессии.

    Ранее машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    Комментарии (13)
    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    Комментарии (9)
    17 ноября 2025, 10:59 • Новости дня
    Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру

    Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

    Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру
    @ Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский актер Том Круз впервые удостоен почетной премии «Оскар» за более чем 40-летний вклад в мировое кино, статуэтку ему вручил режиссер Алехандро Иньярриту.

    Американский актер Том Круз удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф, передает ТАСС.

    Награда была вручена на специальной церемонии Американской академии киноискусств, которая отметила четырех артистов, «вклад которых был определяющим для целых поколений».

    Вместе с Крузом почетные статуэтки получили актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а также певица Долли Партон, которая отмечена наградой имени Джина Хершолта за гуманизм. Статуэтку Крузу вручил знаменитый режиссер Алехандро Иньярриту.

    Для Круза это первая премия «Оскар», хотя ранее он четырежды претендовал на нее. Во время церемонии актер подчеркнул: «Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу».

    За более чем 40 лет в профессии Круз сыграл в десятках известных фильмов, включая культовый «Рискованный бизнес» 1983 года. Многие работы актера были отмечены премией «Золотой глобус», а сам Круз славится ролями в боевиках, где лично исполняет сложные трюки. В июне этого года его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Американская киноакадемия ввела новые правила подтверждения просмотра фильмов для жюри премии «Оскар».

    Американский президент в прошлом году назвал церемонию «Оскар» «плохим политкорректным шоу» и обвинил киноакадемию в несправедливости.

    Комментарии (10)
    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 10:24 • Новости дня
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости вернуть стране статус сильнейшей армии Европы свидетельствуют об игнорировании выводов Нюрнбергского процесса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что недавние заявления Мерца о необходимости вновь сделать Германию сильнейшей армией Европы наглядно демонстрируют отсутствие понимания исторических уроков. По мнению Лаврова, подобные высказывания вызывают обеспокоенность и свидетельствуют о смене политических настроений в стране, передает ТАСС.

    По его словам, все происходящее наблюдается в Германии лет десять. Глава МИД России отметил смену настроения немецких собеседников.

    «Смысл был такой: «Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что решения Нюрнбергского трибунала определили отсутствие срока давности для преступлений против человечности, однако эти принципы нередко нарушаются.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала необходимость признания странами Западной Европы своей вины в поддержке неонацизма и пересмотра итогов Нюрнбергского процесса.

    Комментарии (22)
    17 ноября 2025, 18:52 • Новости дня
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Крупнейший завод кремния в России решил приостановить работу с 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший в России завод по производству кремния, входящий в группу «Русала», приостановит работу с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства и увеличения импорта дешевого китайского кремния по демпинговым ценам, сообщили в пресс-службе компании.

    «Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО «Кремний» вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. Завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

    Ранее «Русал» анонсировал снижение выпуска кремния на 35% – до 35 тыс. тонн в 2025 году. В прошлом году объем производства составлял 53,4 тыс. тонн.

    Производственная мощность завода «Кремний» достигает 34 тыс. тонн в год, а «Кремний Урал» – 27 тыс. тонн. Это единственные производители рафинированного кремния в России, при том что годовая емкость российского рынка составляет около 45 тыс. тонн.

    Компания уже уведомила правительство Иркутской области и администрацию Шелехова о предстоящей приостановке. «Русал» рассчитывает вместе с региональными и муниципальными властями найти решения для минимизации социальных последствий.

    Эксперты отмечают, что дешевый импорт из Китая спровоцировал резкое падение мировых цен на кремний. Особенно заметно это ощущается на рынках, где отсутствуют заградительные пошлины, включая страны Евросоюза и Евразийского экономического союза.

    Ранее президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики завода «Энкор» в Калининградской области.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 18:19 • Новости дня
    В Москве за два дня оштрафовали 2,5 тыс. велокурьеров

    В Москве за два дня выявили 2,5 тыс. нарушений среди доставщиков на велосипедах и СИМ

    В Москве за два дня оштрафовали 2,5 тыс. велокурьеров
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда «Велокурьер» выявили 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения среди доставщиков, использующих велосипеды, электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности.

    В сообщении ведомства говорится: «За прошедшие выходные автоинспекторами составлено 2,5 тысячи административных материалов за нарушения правил дорожного движения РФ в отношении лиц, оказывающих услуги доставки, использующих велосипеды и средства индивидуальной мобильности». В ГАИ отметили, что отмеченное количество нарушений было зафиксировано за два дня – с 15 по 16 ноября, передает ТАСС.

    Столичная Госавтоинспекция подчеркнула, что подобные проверки будут продолжены для улучшения безопасности на улицах Москвы и профилактики нарушений среди курьеров.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой ввести запрет на движение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и электровелосипедов, по тротуарам.

    С начала сезона камеры в Москве зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.

    Комментарии (16)
    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение,

    Источник уточнил: «Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», передает РИА «Новости».

    На опубликованных видео видно, как бывший боевик пытается объяснить нападавшим, что он ветеран, однако это не остановило соседей. Представитель силовых структур добавил, что военные на Украине больше не имеют прежнего авторитета.

    Ранее полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 12:20 • Новости дня
    Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к казни

    Суд в Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к смертной казни

    Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к казни
    @ Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была приговорена к смертной казни после признания ее виновной по пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.

    Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приговорена к смертной казни за преступления против человечности, передает ТАСС.

    Такое решение вынес Международный трибунал по уголовным делам страны, прямую трансляцию заседания вел канал BTV.

    Ранее в понедельник суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения. Основанием для вынесения приговора стали действия экс-премьера при подавлении массовых беспорядков, произошедших в стране в 2024 году.

    Согласно данным трибунала, преступления, в которых обвиняли Хасину, квалифицировались как противоречащие основным международным конвенциям по правам человека. На данный момент стороны не комментировали возможность апелляции.


    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

    Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на «пленках Миндича» как Али-Баба

    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог фигурировать под псевдонимом Али-Баба на пленках дела о коррупции, главным обвиняемым которого является «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По словам Железняка, Ермак может фигурировать на аудиозаписях дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба, передает ТАСС.

    По его словам, человек с этим прозвищем отдавал приказы о преследовании сотрудников НАБУ и САП – структур, расследующих данное дело.

    На видеозаписи с антикоррупционного форума Железняк рассказал, что глава САП Александр Клименко цитировал материалы дела, отмечая: на пленках слышно, как Али-Баба проводит совещания силовиков, обсуждая, как остановить НАБУ и «наказать» их.

    Кроме того, очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество – А.Б., отметил депутат.

    Железняк уверен, что про всю «эту движуху» Ермак отлично знал, доказывать больше ничего не надо. Он добавил, что Ермак должен быть уволен.

    Появление новых подробностей коррупционного дела вызвало волну вопросов среди оппозиционных депутатов и активистов о предполагаемой вовлеченности Зеленского и его окружения в эти схемы. При этом украинские правоохранители пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

    Украинские СМИ писали, что к фигурантам дела относятся предприниматель Тимур Миндич (Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), а также предприниматели Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, занимались отмыванием денег через так называемый бэк-офис.

    Ранее митингующие в Киеве потребовали отправки в отставку Ермака из-за коррупционного скандала.

    Украинские СМИ сообщили о вероятности требования Запада об отставке главы офиса президента Ермака и правительства Свириденко.

    Железняк заявил о снижении рейтинга Зеленского на 40% за неделю – до менее чем 20%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание Японии примириться с Китаем

    Политолог Кистанов: Угроза китайских санкций заставляет Токио пойти на мировую с Пекином

    Эксперт объяснил желание Японии примириться с Китаем
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ни Китай, ни Япония не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго. Во-первых, страны – экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Валерий Кистанов. Ранее МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня.

    «Разгоревшийся дипломатический конфликт между Пекином и Токио стал едва ли не самым масштабным за последние годы», – отметил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    Собеседник напомнил похожий по накалу взрыв напряженности между странами: это произошло в 2012 году, когда японское правительство выкупило у частного владельца спорные острова, известные как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Сумма сделки составила около 26 млн долларов.

    Тогда Пекин ограничивал экспорт редкоземельных металлов в Японию, что сильно ударило по японской электронике, автомобильной промышленности, указал Кистанов. «Нынешний кризис в отношениях сопровождается лишь резкими заявлениями, и Поднебесная пока не прибегает к серьезным экономическим мерам. Среди прочего Китай призвал своих граждан не ездить в Японию», – добавил эксперт.

    Но если китайские граждане выполнят просьбу своего правительства, то это станет ощутимым ударом по японской туристической индустрии, уточнил аналитик. «Токио полагается на туриндустрию как на отрасль, которая может вывести страну из нынешнего, довольно непростого экономического положения. Примечательно в этой связи, что каждый четвертый турист в Японии – это китаец. Другими словами, последствия очевидны», – пояснил Кистанов.

    По его мнению, это в определенной степени повлияло на решение японской стороны направить в Пекин дипломата для урегулирования ситуации. «Я думаю, что примирение все-таки произойдет, будет найден компромисс. Дело в том, что ни Китай, ни Япония сейчас не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго. Во-первых, они экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики Дональда Трампа», – пояснил спикер.

    По его прогнозам, японская делегация попытается убедить китайцев в том, что заявление Санаэ Такаити не является отходом от базовой позиции, изложенной в двустороннем коммюнике 1972 года. «То есть стоит ожидать словесной эквилибристики, но, повторю, она, вероятно, приведет к снижению напряженности», – рассуждает Кистанов.

    Что касается самой Такаити, то в начале своих полномочий премьера она проявила себя как несдержанный политик. «Она считается «ястребом» и продолжит проводить жесткий курс во внешней политике. Так, за короткий срок у власти премьер отметилась заявлением – помимо Тайваня – о необходимости пересмотреть неядерные принципы (отказ от владения ядерным оружием и его производства, запрет на ввоз ядерного оружия на территорию Японии)», – напомнил эксперт.

    «Такаити проявила себя и на российском направлении. Сев в кресло премьер-министра, она тут же приняла участие в саммите стран так называемой коалиции желающих. Посмотрите на карту: где Япония, а где Украина… Тем не менее она тут тоже успела отличиться», – заключил Кистанов.

    Ранее Япония направила в Китай главу Бюро по делам Азии и Океании в МИД Масааки Канаи. Ему поручено урегулировать обостряющийся дипломатический конфликт, вызванный недавними высказываниями японского премьера Санаэ Такаити по поводу Тайваня, сообщает Kyodo.

    По данным агентства, ожидается, что Канаи проведет встречу с китайской стороной 18 ноября, на которой заявит, что Такаити подтвердила приверженность Японии позиции, зафиксированной в совместном коммюнике 1972 года. В нем правительство в Пекине признавалось единственной законной властью в Китае, что привело к прекращению официальных дипломатических отношений с Тайванем.

    Напомним, Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

    Произошедшее вызвало сильнейшее негодование в Пекине. Так, недовольство выразил генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. В частности, в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что у КНР нет другого выхода, кроме как «перерубить шею», которая «набросилась» на Поднебесную.

    В ответ главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал пост «крайне неуместным» и потребовал его удалить. В итоге сообщение было убрано со страницы дипломата, а позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать произошедшее, назвав заявление Сюэ Цзяня «личным высказыванием».

    Позже, напоминает The New York Times, Такаити попыталась смягчить свою позицию, пояснив, что слова о возможном применении сил самообороны исходили из наихудшего сценария для региона. Однако Китай подобные заявления не удовлетворили: Пекин продолжил выражать обеспокоенность, что, по мнению издания, означает окончательный переход республики к дипломатии «воина-волка».

    Более того, власти Китая предостерегли граждан от поездок в Японию. Акции японских туристических и розничных торговых компаний после этого резко упали: косметической компании Shiseido – на 9%, группы универмагов Takashimaya – более чем на 5%, а Fast Retailing (владельца Uniqlo) – более чем на 4%, передает «Коммерсант».

    Как отмечает Bloomberg, Китай предупредил о «полной готовности Пекина к серьезным контрмерам», включая возможное введение санкций, приостановку экономических, дипломатических и военных связей, а также ограничение торговли. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем объясняется столь жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства и к чему может привести эта эскалация.

    Комментарии (8)
    Главное
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    ОАК передала иностранному заказчику два истребителя Су-57
    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции
    Стало известно о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    CNN: Наземная операция США в Венесуэле повторит провал десанта на Кубе
    Финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию
    В Госдуме предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации