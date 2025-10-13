Голые велосипедисты устроили протест против федеральных войск в Портленде

Tекст: Ольга Иванова

Голые велосипедисты выступили против возможного ввода федеральных войск в Портленд, передает AP News.

Акция прошла в виде экстренного выпуска ежегодного World Naked Bike Ride, который обычно проводится летом, но был организован внезапно из-за решения администрации Дональда Трампа о мобилизации национальной гвардии для подавления протестов.

Участники проехали по улицам города и завершили маршрут у здания иммиграционной службы.

По словам 51-летней участницы акции Жанин Кинг, голый велозаезд – «классически портлендский способ протестовать». Она заявила: «Мы определенно не хотим, чтобы войска приходили в наш город».

Организаторы акции через Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнули: «Радость – это форма протеста. Быть вместе с уважением и добротой – это форма протеста. Каждый сам решает, во что одеться». Из-за дождя и прохладной погоды полностью обнаженных было меньше обычного, однако некоторые участники ограничились лишь велосипедными шлемами.

Полиция предупредила протестующих, что задержит всех, кто выйдет на проезжую часть. В это время город ожидает решения апелляционного суда о законности развертывания федеральных войск после временного запрета, вынесенного федеральным судьей 5 октября.

Ранее федеральный судья в США на время запретила отправку любых подразделений Национальной гвардии в штат Орегон.

До этого президент США Дональд Трамп направил силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов.