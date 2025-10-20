Суд разрешил Трампу отправить войска национальной гвардии в Портленд

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Апелляционный суд девятого округа США поддержал ходатайство администрации Дональда Трампа о временном разрешении направить войска национальной гвардии в Портленд.
Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, передает РИА «Новости».
В опубликованном решении суд отметил, что у администрации Трампа есть высокая вероятность добиться успеха в апелляции, а остальные обстоятельства также указывают на необходимость приостановления исполнения решения суда. Суд удовлетворил ходатайство администрации о временной отмене запрета на время рассмотрения апелляции.
Таким образом, власти получили возможность развернуть силы национальной гвардии в Портленде до окончательного судебного решения по апелляции.
Ранее десятки участников устроили велозаезд без одежды в Портленде, чтобы выразить протест против возможного ввода федеральных войск.
Федеральный судья в США на время запретила отправку любых подразделений Национальной гвардии в штат Орегон.
До этого президент США Дональд Трамп направил силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов.