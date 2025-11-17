Военнослужащие СВО разработают собственные наставнические траектории для молодежи

В Псковской области стартовала программа наставничества для 70 ветеранов и военнослужащих СВО

Tекст: Валерия Городецкая

С 17 по 21 ноября центр «Истоки» в Печорах принимает военнослужащих, которые уже работают с молодёжью или планируют стать наставниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках насыщенной программы участники учатся эффективной коммуникации с подростками, разбору жизненных ситуаций, развитию доверительных отношений и мотивированию молодого поколения. Каждый из них разрабатывает свою индивидуальную наставническую траекторию, определяя, в каком направлении он будет развиваться и с какими молодёжными группами намерен работать в будущем.

Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи, а программа акцентирована на осмыслении своей роли, разборе особенностей подросткового возраста и понимании влияния взрослого человека на развитие молодых людей. Важной частью обсуждений стали вопросы, связанные с формированием доверия, особенностями работы с подрастающим поколением и практиками, помогающими оказывать реальную поддержку юношам и девушкам.

Наставничество, как подчеркивают организаторы, основывается не только на профессиональных знаниях, но прежде всего на человеческом отношении – умении слушать, понимать и быть рядом. Обсуждение духовно-нравственных аспектов проходит при участии священостлужителей, что позволяет взглянуть на миссию наставника сквозь призму ценностей и внутренней ответственности.

Инициатива объединила участников из 20 регионов страны, а программа нацелена на то, чтобы опыт служения и поддержки нашел отражение в новых проектах для молодежи по всей России.