В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Трамп призвал конгресс одобрить публикацию файлов Эпштейна
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что его партии нечего скрывать.
Трамп в понедельник призвал однопартийцев-республиканцев в палате представителей конгресса США поддержать публикацию файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». По словам Трампа, его партии нечего скрывать, а дальнейшее затягивание этого вопроса назвал «уткой» демократов, чтобы отвлечь внимание от успехов республиканцев. Президент написал в соцсети Truth Social: «Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать». Ожидается, что голосование по обнародованию этой части файлов в конгрессе США может пройти на этой неделе, предположительно во вторник.
В американской прессе ранее сообщалось, что некоторые республиканцы в конгрессе возражают против публикации этих материалов, несмотря на публичную поддержку Трампа. Сам Трамп подвергал критике однопартийцев, выступавших против прозрачности. Напомним, президента США подозревают в связях с Эпштейном, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних.
В воскресенье конгрессмен-республиканец Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена по меньшей мере 20 известных людей, которые потенциально могли быть причастны к преступлениям Эпштейна и не проходили по расследованию. Масси подчеркнул, что опубликованные файлы, по его мнению, вряд ли подтверждают причастность Трампа к нарушениям. Конгрессмен также выразил мнение, что администрация Трампа не желала публикации материалов, чтобы защитить спонсоров его президентской кампании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал своих сторонников не нападать на генпрокурора Пэм Бонди из-за дела Джеффри Эпштейна. Снятое у входа в камеру Эпштейна видео потеряло одну минуту при публикации ФБР. Минюст США и ФБР заявили, что не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.