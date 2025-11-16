В ДНР пообещали инвестировать более 1 млрд рублей в туризм

Tекст: Ольга Иванова

В Донецкой Народной Республике в 2026 году планируется инвестировать в сферу туризма более 1 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства ДНР Кирилла Макарова.

По словам Макарова, часть гостиниц и номеров была разрушена во время боевых действий. Власти региона уже занимаются детальной ревизией инфраструктуры и определяют приоритетные объекты для восстановления. Замглавы правительства также отметил: «На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано».

Макаров подчеркнул, что озвученная сумма может быть заниженной, и по итогам 2026 года объем вложений в туротрасль, вероятно, окажется еще выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел восстановленные социальные объекты Мариуполя. Он также провел совещание по вопросам развития Донецкой народной республики.

