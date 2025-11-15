В Москве вспомнили заслуги главы МВД СССР Щелокова

Презентация книги о министре МВД СССР Щелокове стала вечером памяти и опровержением мифов

«В советский период Николай Анисимович Щелоков – это лучший министр, который был за всю историю Министерства внутренних дел», – заявил глава МВД России (1999-2001) Владимир Рушайло. «Те негативные моменты, которые в 1982-1983 годах происходили вокруг его имени – это амбиции политической борьбы», – сказал он на презентации, отметив, что министр Щелоков был примером для него и других сотрудников МВД, еще начиная 1970-х годов.

Саму презентацию книги, написанную Максимом Брежневым, автором проекта, посвященного истории отечественного МВД, Рушайло предложил считать вечером памяти министра Щелокова.

Выступая перед собравшимися в Московском доме книги на Новом Арбате экс-начальник Московской академии МВД России, доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции Юрий Жданов сообщил, что Главная военная прокуратура предоставила документ, в котором четко указывается, что уголовное дело в отношении Щелокова не возбуждалось, судебное решение не выносилось, а следовательно, по закону он не должен был быть лишен государственных наград и звания генерала армии. К руководителю союзного МВД со стороны государства нет и не было никаких претензий.

Жданов рассказал: «Щелоков – абсолютно достойный человек, который ни в чем не виноват и сделал все для того, чтобы милиция в глазах народа обрела совершенно другой облик. Именно Щелоков создал достойную мотивацию службы сотрудников, увеличив им зарплаты, начал всерьез решать жилищную проблему, создал медицинские учреждения и санатории, поменял форму одежды. При нем появились замечательные книги и фильмы про милицию, благодаря ему стал даваться 10 ноября великолепный концерт, ставший лучшим и престижнейшим праздничным мероприятием в стране».

«Фигура Николая Анисимовича Щелокова до сих пор не до конца правильно оценена.

И благодаря таким авторам как Максим Брежнев мы пытаемся возродить то доброе имя, которое Николай Анисимович, безусловно, заслуживает», – заключил экс-начальник Московской академии МВД России.

Андрей Дунаев, министр МВД России в 1991-1992 годах, в свою очередь также указал на политическую значимость Щелокова и его вклад в развитие советской милиции. По его мнению, министр МВД СССР был кандидатом в руководители государства, а развернувшаяся вокруг этого борьба привела к очернению Щелокова и его семьи.

Дунаев поделился личными впечатлениями от общения с главой советского МВД – отметил его особую человечность, кроме того, несмотря на всю строгость и требовательность встреча с Щелоковым «всегда возбуждала к деятельности» и заряжала оптимизмом.

Среди выступавших и гостей презентации также были директор ФСБ России в 1995-1996 годах Михаил Барсуков, заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев, родственники Николая Щелокова, его сослуживцы и коллеги. Многие из них отмечали вклад Щелокова в реформирование образа милиции, повышение ее престижа в глазах граждан и то, что министр тратил значительные ресурсы на профилактику преступлений и повышение уровня образования сотрудников внутренних дел.

Как написал, обращаясь к читателям, автор биографии Максим Брежнев, старшему поколению имя Щелокова знакомо, но у большинства на памяти распространенные вокруг него мифы: друг генсека Брежнева, после смерти которого снят с поста и обвинен в различных прегрешениях, исключен из КПСС, покончил жизнь самоубийством. При этом молодой читатель не знает о нем практически ничего. «Мне хотелось рассказать об этом человеке, пока есть ветераны, пока есть добрая память у тех, кто его знал и ему верил… Тем более хотелось это сделать, так как есть и другие оценки. Оценки пристрастно-обвинительные – тех, кто хотел подогнать факты к пунктам и статьям уголовного закона. Многие не верят им. Как не верил, опровергал и отверг их самим фактом ухода из жизни Н.А. Щелоков», – указал автор книги.

Напомним, Николай Щелоков – советский государственный деятель. С 1966 по 1968 год был министром охраны общественного порядка СССР, с 1968 по 1982 год – министром внутренних дел СССР. В декабре 1982 года, через месяц после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, Щелоков был снят с поста министра. В декабре 1984 года Щелоков у себя на даче в парадном мундире генерала с орденами покончил с собой, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.