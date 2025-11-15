Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), пятеро взяты в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются по всему фронту. Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь Сумской области на расстояние до 500 м, расширяя зону безопасности у российской границы.

ВСУ пытаются контратаковать и проводят ротацию понесших потери подразделений. Было две безуспешные украинские контратаки. Кроме того, комплексным огневым поражением сорвано еще две, уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия и расчеты FPV ударили по позициям ВСУ возле Рыжевки и Павловки.

На Харьковском направлении в районе Волчанска и на Хатненском участке отмечено значительное продвижение российских подразделений, авиация ВКС России, а также силы ТОС-1А и артиллерии активно поддерживали наступление.

На левом берегу Волчанска российские штурмовики сумели углубиться на 300 м в жилом секторе, а рядом с Синельниково российские бойцы заняли два украинских опорных пункта, продвинувшись еще на 250 м.

В секторе Меловое-Хатнее также отмечено укрепление позиций и продвижение на 500 м по лесополосам. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение украинским позициям в районе Двуречанского.

На Липцовском направлении серьезных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-группы продолжали выявлять и уничтожать оборудование радиоэлектронной борьбы, а также командные пункты управления БПЛА ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области.

