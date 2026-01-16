«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Франция предупредила США о «красной линии» по Гренландии
Глава Минфина Франции Лескюр: Попытка захвата Гренландии пересечет красную линию
Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любые попытки США аннексировать Гренландию рассматриваются Европой как пересечение «красной линии», что может подорвать экономические отношения между Европой и Вашингтоном.
Как пишет The Financial Times, Лескюр сообщил, что донес эти опасения до Бессента в понедельник, подчеркнув озабоченность европейских стран заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных претензиях на Гренландию. Министр отметил, что подобное развитие событий кардинально изменит мировую политическую обстановку, и Европе придется «соответствующим образом адаптироваться», передает РИА «Новости».
При этом Лескюр отказался прямо отвечать, готов ли ЕС к введению санкций против США в случае захвата острова. Он подчеркнул, что несмотря на разногласия по вопросу Гренландии, торговых пошлин и регулирования деятельности крупных технологических компаний, сотрудничество с США для Европы остается необходимым.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт разрыдалась после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне. А глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров остается верен Дании, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.