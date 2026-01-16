«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.
В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.
Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.
Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.