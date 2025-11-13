Хинштейн: Товарооборот Курской области с Белоруссией вырос на 50%

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе рабочей встречи с губернатором Александром Хинштейном обсуждалось динамично развивающееся торгово-экономическое сотрудничество, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За девять месяцев 2025 года товарооборот между регионом и Белоруссией увеличился на 50% и достиг четверти всего внешнеэкономического оборота Курской области, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Стороны подчеркнули значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и торговле: более 25 предприятий Курской области уже активно сотрудничают с белорусскими коллегами.

«Отдельного внимания требуют вопросы сотрудничества в автомобильной отрасли: как по направлениям различной техники, так и пассажирского транспорта. Белоруссия готова предложить серьезные механизмы поддержки по лизингу и льготным кредитам. С учетом социально-экономической ситуации нашего региона это особенно актуально», – отметил Хинштейн. Было также принято решение о проведении совместных мероприятий, посвященных памяти уроженцев Белоруссии, погибших за освобождение Курской земли.

В рамках визита делегация ознакомилась с реализацией совместных проектов – строительством жилого комплекса «Белорусский квартал» в Северо-Западном микрорайоне Курска, где переселенцы из приграничных районов смогли приобрести новые квартиры. С 2012 года в регионе с белорусскими партнерами возвели 87 тыс. кв. м жилья, до 2028 года планируется сдать еще 19 тыс. кв. м.

Гости посетили предприятие ULTRAFILAMENT (ООО «Союзтекстиль-СТ»), где обсудили развитие совместных проектов с белорусскими компаниями. Кроме того, в 2025 году на территорию Курской области из Белоруссии поставили 54 единицы сельхозтехники – тракторы, комбайны и разное оборудование. Делегация побывала на предприятии «Бизнес-Гарант», обслуживающем поставки белорусской техники и оборудования.

В регионе работает более 80 магазинов с товарами Белоруссии: от одежды до продуктов питания, текстиля и мебели. Делегация осмотрела ассортимент и посетила крупные сетевые магазины, где куряне с удовольствием покупают белорусскую мясную и молочную продукцию.

«Очень важно, что в этом году между нашей страной и Курской областью товарооборот вырос почти на 50%. Это прекрасный результат, и мы намерены добиваться еще большего успеха», – отметил Рогожник. Он выразил надежду, что курская делегация посетит Белоруссию с ответным визитом, чтобы укрепить партнерство.

Также члены делегации почтили память воинов, павших при освобождении Курской земли, возложив цветы к памятному знаку «Неизвестному солдату» в парке «Патриот» на мемориальном комплексе «Курская дуга».