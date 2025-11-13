Tекст: Денис Тельманов

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции на фоне масштабного коррупционного скандала в стране, передает РИА «Новости».

Дотком заявил: «Коррупция на Украине неистова. Мы все знаем, что Зеленский коррумпирован. Почему мы даем ему все больше?» – написал он в соцсети X.

По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с 10 ноября проводится крупномасштабная спецоперация в энергетическом секторе. Ведомство опубликовало фотографии многочисленных сумок с пачками иностранной валюты, изъятых в ходе обысков, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также у менеджмента компании «Энергоатом».

Согласно сведениям издания «Украинская правда», представитель НАБУ пришел с обыском также к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается соратником Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что Миндича до прихода силовиков вывезли с Украины.

Позднее в НАБУ обнародовали аудиозаписи, в которых фигурировали люди, условно названные «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По версии Железняка, под прозвищами скрываются Дмитрий Басов из «Энергоатома», советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк и сам Миндич. В среду правительство Украины отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции на фоне антикоррупционного расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о раскрытии на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским, и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель уже несколько лет использует деньги европейцев для поддержки украинского государства, несмотря на высокий уровень коррупции.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за прекращение финансовой помощи Украине, поскольку она способствует росту коррупции.