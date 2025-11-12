Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Шольц назвал вопрос помощи Украине причиной краха его правительства
Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной распада его правительства стал вопрос о финансовой помощи на Украине, по которому не удалось достичь консенсуса, сообщает издание Zeit.
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в первом после ухода с поста интервью для издания Zeit признал, что его правительство фактически распалось именно из-за разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Шольц отметил, что если бы был принят его вариант выделения необходимых средств через превышение лимита государственных заимствований, возможно, удалось бы избежать раскола.
По его словам, решение прекратить работу правительства было связано с невозможностью найти соглашение по дополнительным 15 млрд евро для поддержки Украины и украинцев в Германии. Он подчеркнул, что альтернативой был бы выбор между сокращением расходов для граждан или урезанием инвестиций, чего он не считал оправданным.
По мнению Шольца, ирония ситуации в том, что после его отставки поправки к конституции позволили выделить за 12 лет 500 млрд евро на инфраструктуру и еще примерно столько же на оборону. Действующий кабмин Фридриха Мерца в 2026 году планирует увеличить помощь Украине на 3 млрд евро, несмотря на бюджетные трудности: ранее предполагалось выделить 8,5 млрд евро.
Коалиционный договор нынешнего правительства предусматривает возможное ослабление так называемого «долгового тормоза», ограничивающего государственные заимствования, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед Киевом и финансирование внутренних проектов.
Ранее Шольц отметил, что восстановление отношений между Берлином и Москвой потребует значительных усилий.
Президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.