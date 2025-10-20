Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
Шольц: Восстановление отношений России и Германии будет очень долгим
Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau. Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией потребует значительных усилий.
Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau.
«Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге», – отметил Шольц, комментируя свои контакты с российским президентом.
Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией будет очень долгим и потребует значительных усилий.
Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина, за время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, события на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений. По словам Путина, в ходе этого диалога стороны обменялись мнениями, но остались при своих позициях.
Ранее Шольц подчеркнул важность диалога с президентом России Владимиром Путиным. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен звонить Путину из-за опасения обострения ситуации на Украине.
В партии Шольца заговорили о возможности переговоров с Россией.