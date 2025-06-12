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    12 июня 2025, 10:00 • Политика

    В партии Шольца вспомнили о возможности разговора с Россией

    Эксперты объяснили цель манифеста СДПГ о необходимости взаимопонимания с Россией

    В партии Шольца вспомнили о возможности разговора с Россией
    @ IMAGO/Political-Moments/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Члены СДПГ опубликовали сенсационный манифест. В нем социал-демократы призывают отказаться от размещения ракет средней дальности США в ФРГ, а также требуют восстановления контактов с Россией. Эксперты отмечают: документ стал реакцией партии на поражение на парламентских выборах. Прислушается ли к мнению СДПГ администрация Фридриха Мерца, и почему фракция решила обратиться к теме диалога с Москвой после трех лет конфронтации?

    Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали манифест, призывающий восстановить диалог с Россией. Документ под названием «Обеспечение мира в Европе посредством обороноспособности, контроля над вооружениями и взаимопонимания» уже поддержали экс-лидер фракции Рольф Мютцених и бывший министр финансов страны Ганс Айхель, пишет Stern.

    Подписанты требуют радикального изменения внешней политики ФРГ. Так, в манифесте звучит призыв начать переговоры с Россией, что должно стать альтернативой перевооружению бундесвера, запланированного главой военного ведомства Борисом Писториусом. Кроме того, в документе содержится предложение отказаться от размещения на немецкой территории новых американских ракет средней дальности.

    «Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают безопасность для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и наращиванию взаимных угроз между НАТО и Россией», – говорится в тексте. На этом фоне авторы документа называют «нерациональным» выделение 5% ВВП страны на нужды военного альянса.

    В качестве фундамента, необходимого для восстановления контактов с Москвой, СДПГ видит прекращение огня в рамках конфликта на Украине и «интенсификацию дипломатических усилий всех европейских государств». По мнению членов партии, поддержка Украины также должна сочетаться с интересами ЕС в сфере безопасности.

    Напомним, на конце июня запланирована федеральная партийная конференция СДПГ. Отмечается, что члены партии должны будут обсудить причины и последствия своего поражения на выборах. Примерно в это же время в Гааге состоится саммит НАТО, где Германия намерена взять на себя обязательства по значительному увеличению расходов на оборону.

    Примечательно, что постепенная смена оценки конфликта на Украине происходит и в правящей коалиции ФРГ. Так, глава МИД Йоханн Вадефуль в интервью Suddeutche Zeitung рассказал, что Берлин не ждет поражения Москвы. «Мы стали немного честнее», – отметил дипломат, добавив, что ранее подобные высказывания были невозможны из-за «несовпадения с официальной позицией».

    «Удивительно, почему такой манифест, реалистично отражающий ситуации на Украине и в Европе, не появился в недрах СДПГ, когда они под лидерством Олафа Шольца находились у власти. Тогда можно было договориться о дипломатическом решении конфликта. Куда они смотрели три года назад? Или ФРГ делала только то, что требовали США и Британия?» – иронизирует германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, по его словам, партия не возглавляет правительство, и канцлер Фридрих Мерц не захочет брать документ за основу своей политики. «Сейчас воинствующие СМИ при поддержке «Зеленых» попытаются расколоть СДПГ, обливая грязью авторов манифеста. При этом инициатива партии должна вызвать поддержку со стороны других европейских левых», – спрогнозировал он.

    Спикер обратил внимание, что параллельно с выходом манифеста Мерц обвинил Москву в «военных преступлениях», усилив эскалацию конфликта. «Со своей стороны СДПГ будет и далее склоняться к мирному решению украинского кризиса, что идет в одном векторе с усилиями президента США Дональда Трампа. Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», – продолжил Рар.

    Олаф Шольц выступал инициатором перехода ФРГ к конфронтационной дипломатии,

    отмечает эксперт по Германии Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «Между тем, именно этот подход и критикуется в манифесте СДПГ. Соответственно, его публикация в годы пребывания партии у власти продемонстрировала бы раскол внутри фракции», – добавляет он.

    «Однако обнародование подобного манифеста во времена Шольца могло бы теоретически сыграть ему на руку. Таким образом он смог бы объяснить нерешительность реализации конфронтационного курса по отношению к Москве. Но данный ход выставил бы не в лучшем свете саму партию, а она в последние годы и так переживала не лучшие времена», – считает собеседник.

    «К тому же, демонстрация реальных взглядов внутренней оппозиции во фракции могла бы выглядеть как попытка сыграть на интересах избирателей Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга. То есть взгляды СДПГ могли показаться обществу недостаточно принципиальными, а сами партийцы бы прослыли людьми, готовыми адаптироваться под конъектуру общественного мнения. Примечательно, что

    публикация манифеста произошла на фоне кризисного этапа в переговорах по Украине в Стамбуле.

    Публичное высказывание «дружелюбной» по отношению к России позиции сильно контрастирует с риторикой ЕС о необходимости оказывать на Кремль большее давление», – рассуждает он.

    «При желании манифест СДПГ можно было бы рассмотреть в контексте переговоров с Москвой: «в случае успешного урегулирования, мы готовы будем пойти на значительные уступки и нормализовать отношения». Однако представляется, что эти события существует параллельно, а причинно-следственная связь между ними вряд ли есть», – добавляет собеседник.

    «Реальные же причины обнародования документа лежат в другой плоскости. Он поддержан и инициирован политиками, не входящими в коалиционное правительство. Не исключено, что его публикация – результат недовольства отдельных функционеров распределением портфелей в новом правительстве», – говорит эксперт.

    «Не исключено, что произошедшее ослабит поддержку партии.

    Однако судьба фракции будет зависеть от ее съезда в конце июня. Если сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль не сможет заручиться поддержкой своей политической линии, рейтинг партии обвалится. Однако «поворот» на внешнем векторе может и привлечь новые голоса», – уточняет он.

    «Многие немцы сегодня выражают недовольство дипломатическими ориентирами правительства. Но ждать поддержки со стороны других фракций социал-демократам не стоит. ХДС, например, стремится наоборот ужесточить свои внешнеполитические позиции. И в этом плане им помогает контраст с нерешительностью Шольца», – рассуждает Кузьмин.

    Документ представляет собой редкую форму респектабельного выражения альтернативного мнения по внешнеполитическим вопросам внутри немецких элит, пишет в своем Telegram-канале политолог-международник Артем Соколов.

    «Свой заряд критики он уже получил, однако количество и статус подписантов определяет его восприятие, отличное от схожих инициатив из оппозиционного лагеря.

    Для СДПГ появление такого документа является и вопросом преодоления последствий неудачных выборов в феврале 2025 года. С учетом высококонкурентного левого фланга немецкой политики, внешнеполитические компетенции социал-демократов остаются значимым «уникальным торговым предложением» для избирателей и инструментом самопозиционирования в политическом пространстве ФРГ», – указал спикер.

    «Заявка на решительный отказ от традиций «новой восточной политики» после 2022 года дивидендов не принесла. Возврат к ее подходам освежит немецкую внешнеполитическую дискуссию. Правда, с учетом отсутствия у СДПГ контроля над МИД практическое воплощение обсуждаемых новаций будет ограничено», – заключил Соколов.

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